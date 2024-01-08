ВИДЕО | Умер режиссер фильмов спектаклей про Али-Бабу и Эзопа Олег Рябоконь

Зрителям Рябоконь известен по фильму-спектаклю „Али-Баба и сорок разбойников“, в котором снялся весь цвет кино 80-х. Роли в картине исполнили Олег Табаков, Сергей Юрский, Вениамин Смехов, Татьяна Никитина и Армен Джигарханян. Интересно, что по сути это была экранизация вышедшей за два года до этого аудиосказки Смехова.

Не менее известным спектаклем Рябоконя стал „Эзоп“, заглавную роль в котором сыграл Александр Калягин. Также в нём снялись Олег Табаков, Любовь Полищук и Валентин Гафт.

Ещё одна известная работа режиссера — фильм „Один за всех!“, ставший бенефисом Николая Караченцова. В фильмографию также входят ленты „Перегон“, „Физики“, „Шаги императора“ и другие. В нулевых Рябоконь работал над отдельными эпизодами сериала „Улицы разбитых фонарей“.

Он был постановщиком многочисленных музыкальных фильмов и телеспектаклей, в которых использовал песни, положенные на собственные стихи. Широкую популярность получила композиция „Снимается кино“, которую в разное время исполняли Михаил Боярский и Николай Караченцов (в том числе и в „Один за всех“! — видео выше).