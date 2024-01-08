21-летний сын Виктории Бекхэм съехал от родителей к юной модели

Ромео и 21-летняя Миа Реган не захотели жить вместе с его родителями в роскошном лондонском доме, в котором есть шесть гостевых спален и даже бассейн. Юная британская модель публиковала снимки и видео уже из новых апартаментов, в которых поселилась вместе с бойфрендом.

Для Дэвида и Виктории это решение сына стало непростым. Теперь все три сына супругов живут отдельно. 24-летний Бруклин и 18-летний Круз проживают в Лос-Анджелесе, они давно уехали из родительского дома. Теперь с футболистом и дизайнером живет только 12-летняя дочь Харпер.

Инсайдер из числа друзей семейной пары отметил, что супруги очень переживают. „Дэвид и Виктория безумно скучают по сыновьям. Они даже шутят, что семейное гнездо пустеет“, — цитирует Daily Mail слова источника.

О романе среднего сына Бекхэмов и Мии Реган стало известно четыре года назад. Тогда избранница Ромео составила ему компанию на семейном ужине. С тех пор Мия много времени проводила с Бекхэмами. Она уже получила предложение руки и сердца, на которое ответила согласием. Однако дата свадьбы пока не определена.