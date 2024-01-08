„Оппенгеймер“ против „Барби“ — 5:2 в битве на „Золотых глобусах“

Фильм „Оппенгеймер“ Кристофера Нолана победил в номинации „Лучший драматический фильм“, — сообщает Meduza.

Нолана удостоили награды за лучшую режиссуру. Киллиан Мерфи, сыгравший в „Оппенгеймере“ главную роль, был признан лучшим актером в драматическом фильме. Роберт Дауни-младший получил награду как лучший актер второго плана. Кроме того, картина победила в номинации „Лучший оригинальный саундтрек“. Награду получил композитор Людвиг Горанссон.

Главного соперника „Оппенгеймера“ в прокате — фильм „Барби“ Греты Гервиг — наградили за „кинематографические и кассовые достижения“. Билли Айлиш была удостоена „Золотого глобуса“ за песню „What Was I Made For?“ к этому фильму.

В номинации „Лучший комедийный фильм или мюзикл“ победила мелодрама „Бедные-несчастные“ Йоргоса Лантимоса. Актриса Эмма Стоун, исполнившая главную роль в фильме, получила награду в номинации „Лучшая женская роль в комедии или мюзикле“. За лучшую мужскую роль в этой категории отметили Пола Джаматти („Оставленные“).

За лучшую женскую роль в драме наградили Лили Гладстоун („Убийцы цветочной луны“). Давайн Джой Рэндольф („Оставленные“) получила „Золотой глобус“ как лучшая актриса второго плана. Лучшим анимационным фильмом стал „Мальчик и птица“ Хаяо Миядзаки, лучшим фильмом на иностранном языке — „Анатомия падения“. Сценаристы картины Жюстин Трие и Артур Арари получили награду за лучший сценарий.

В номинации „Лучший драматический сериал“ победили „Наследники“. Сара Снук и Киран Калкин, сыгравшие в сериале, были удостоены наград как лучшие актриса и актер в драматическом сериале. Мэттью Макфэдиен („Наследники“) получил награду как лучший актер второго плана в мини-сериале. Лучшей актрисой второго плана в мини-сериале была признана Элизабет Дебики („Корона“).

Лучшим комедийным сериалом стал „Медведь“. Его актеры Айо Эдебири и Джереми Аллен Уайт получили награды в номинации „Лучшие актриса и актер в комедийном или музыкальном сериале“. Лучший мини-сериал — „Грызня“. Стивена Яна и Али Вонг признали победителями в категории „Лучший актер и актриса в мини-сериале“.