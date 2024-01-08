08.01.2024, 15:00
ФОТО | У соседей тоже холодно! Санна Марин пошутила о сильном морозе в Финляндии(5)
ФОТО: Takimoto Marina / ZUMA Press
Мороз стоял не только в Эстонии, но и у наших Северных соседей. Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин опубликовала в Instagram фото и подписала, что на ней „национальная финская одежда“, которая подходит для мороза.
Марин выставила в Instagram сторис селфи, где она стоит в черных пуховике, шапке и теплом шарфе. На фото она добавила сосульки и снежинки, а также пошутила: „Национальный костюм в Финляндии“.
В Эстонии на этих выходных было холодно, а в Финляндии - еще холоднее. Там из-за погодных условий в некоторых местах пришлось прервать железнодорожное движение. В Лапландии в четверг даже зафиксировали рекордные -44,3 градуса мороза.