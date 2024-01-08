ФОТО | С бокалом игристого и в микротрусиках: такой Алику Милову вы еще не видели!(13)
У Алики Миловой был очень насыщенный и успешный год. Победа на конкурсе эстонской песни, конкурс „Евровидение“, где она заняла 8-е место, написание песен для своего дебютного альбома, несколько выступлений в течение года, а в декабре прошлого года у Алики было несколько рождественских концертов - певица заработала на свои отдых сполна.
В последний день ноября прошлого года Мило провела концерт, посвященный запуску своего дебютного альбома „ALIKA“. В видеоинтервью Kroonika перед концертом певица рассказала, что после долгого периода работы она с нетерпением ждет заслуженного отпуска в новом году. „1 января я улетаю на Бали. Я отправляюсь в отпуск на три недели. Мы едем туда большой компанией“, - сказала тогда Алика.
Конечно же, певица держит своих поклонников в курсе событий, публикуя завидные фотографии в своих Instagram stories. Активно публикуют фотографии с Аликой и ее спутники по отдыху.