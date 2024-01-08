ФОТО | Наряды, украшения и поцелуи: как прошел „Золотой Глобус“
Статуэтки вручены, шампанское выпито, звезды уехали на афтепати, а Woman рассказывает, как прошла 81-я церемония вручения премии „Золотой глобус“.
„Оно того не стоит“, — именно эти слова голливудских звезд, один за другим отказывающихся вести „Золотой глобус“, цитировали все мировые СМИ. До середины декабря организаторы не могли найти ведущего церемонии — Крис Рок и другие комики утверждали, что „это уже не весело“ и вообще „стало слишком много политики“. В итоге собравшихся развекал Джо Кой. Он оказался единственным, кто после долгих уговоров согласился провести „репетицию Оскара“ — именно так часто называют „Золотой глобус“.
В этот вечер было вручено более 20 наград — список победителей смотрите ниже. Кстати, каждый из лауреатов получил не только статуэтку, но и набор подарков общей стоимостью 500 тысяч долларов. В него входят: путешествие на яхте и билеты на частные самолеты, кастомные кроссовки и татуировки у именитых мастеров, кулинарный мастер-класс у лучших шефов, двухдневное проживание в Бургундии и отдых в коттедже в Новой Зеландии и Ирландии, частные уроки серфинга в Южной Калифорнии с доской с индивидуальным дизайном, пара изумрудных сережек за 69 тыс. долларов и коллекционное вино. Неплохо!
Леонардо ДиКаприо ушел домой без награды. Он, напомним, был номинирован в категории „Лучший актер“ за роль в фильме Мартина Скорсезе „Убийцы цветочной луны“. Ну ничего, ждем „Оскар“ за этот фильм, а „Золотых глобусов“ у него уже три — за „Выжившего“ (2016 год), за „Волка с Уолл-стрит“ (2014 год), за „Авиатора“ (2005 год).
На красной дорожке Лео появился без Виттории Черетти (они еще вместе?) и много позировал со своей коллегой по „Убийцам цветочной луны“ Лили Гладстоун. В конце концов, это рабочее киномероприятие, а за поцелуи в этот вечер отвечали ненасытные Хайди Клум с Томом Каулитцем и Тимоти Шаламе с Кайли Дженнер.
Если бы Бен Аффлек вышел на красную дорожку, то поцелуя на камеру с Дженнифер Лопес ему не удалось бы избежать, но актер предпочел появиться лишь на сцене (он вместе с Мэттом Дэймоном вручал награду победителю в номинации „Лучший режиссер“), так что звездная супруга „отдувалась“ перед репортерами в одиночестве. И в очень красивом платье — пышном и розовом из коллекции Nicole + Felicia Couture.
Розовый цвет в этот раз был не самым популярным (спасибо голливудским стилистам!). Зато красных, блестящих и белых платьев было предостаточно. Один из самых нежных образов получился у Хантер Шафер, красивый зеленый оттенок продемонстрировала Тейлор Свифт, Опра Уинфри была хороша в ярко-синем (как же она похудела!), Эмма Стоун немного потерялась в бежевом платье. Впрочем, у актрисы в этот вечер случился триумф — и очен заслуженный: она получила „Золотой глобус“ за роль в фильме „Бедные-несчастные“, и мы скрестили пальцы, чтобы он вышел в российском прокате.
Если вы не узнали, это Дженнифер Лоуренс. Все же какие-то странные метаморфозы произошли с ее внешностью — вроде бы ничего кардинально не изменилось, а будто другой человек. Под подозрением контурная пластика с помощью филлеров.
В этом году ее стилисты действовали аккуратно — подобрали актрисе весьма скромное платье с открытыми плечами, добавив к нему блестящий клатч и серьги в виде птицы (сойка-пересмешница?). Если Эмили Блант, Джулианна Мур, Наоми Уоттс и Хайди Клум приехали на „Золотой глобус“ в компании своих мужей, то Брэдли Купера и Чарльза Мелтона сопровождали их мамы.
Кстати, у Наоми Уоттс и Билли Крудапа случился дебют — звездная пара впервые вышла в свет в статусе мужа и жены. Напомним, актеры поженились в июне 2023 года, но появлялись вместе только на фото папарацци, а теперь такие красивые вышли на красную дорожку.
Какая красивая Селена Гомес! Сразу видно, влюблена и еще больше счастлива. За блеск в ее глазах скажем спасибо музыканту Бенни Бланко. Увы, он не сопровождал свою девушку в этот вечер — она провела его в компании подружки Тейлор Свифт, которая тоже пришла без бойфренда.