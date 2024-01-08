ФОТО | Наряды, украшения и поцелуи: как прошел „Золотой Глобус“

„Оно того не стоит“, — именно эти слова голливудских звезд, один за другим отказывающихся вести „Золотой глобус“, цитировали все мировые СМИ. До середины декабря организаторы не могли найти ведущего церемонии — Крис Рок и другие комики утверждали, что „это уже не весело“ и вообще „стало слишком много политики“. В итоге собравшихся развекал Джо Кой. Он оказался единственным, кто после долгих уговоров согласился провести „репетицию Оскара“ — именно так часто называют „Золотой глобус“.

В этот вечер было вручено более 20 наград — список победителей смотрите ниже. Кстати, каждый из лауреатов получил не только статуэтку, но и набор подарков общей стоимостью 500 тысяч долларов. В него входят: путешествие на яхте и билеты на частные самолеты, кастомные кроссовки и татуировки у именитых мастеров, кулинарный мастер-класс у лучших шефов, двухдневное проживание в Бургундии и отдых в коттедже в Новой Зеландии и Ирландии, частные уроки серфинга в Южной Калифорнии с доской с индивидуальным дизайном, пара изумрудных сережек за 69 тыс. долларов и коллекционное вино. Неплохо!

Леонардо ДиКаприо ушел домой без награды. Он, напомним, был номинирован в категории „Лучший актер“ за роль в фильме Мартина Скорсезе „Убийцы цветочной луны“. Ну ничего, ждем „Оскар“ за этот фильм, а „Золотых глобусов“ у него уже три — за „Выжившего“ (2016 год), за „Волка с Уолл-стрит“ (2014 год), за „Авиатора“ (2005 год).

На красной дорожке Лео появился без Виттории Черетти (они еще вместе?) и много позировал со своей коллегой по „Убийцам цветочной луны“ Лили Гладстоун. В конце концов, это рабочее киномероприятие, а за поцелуи в этот вечер отвечали ненасытные Хайди Клум с Томом Каулитцем и Тимоти Шаламе с Кайли Дженнер.