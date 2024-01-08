ГАЛЕРЕЯ | Дед Мороз со Снегуркой зажгли! В канун Рождества в Таллинне прошла горячая рождественская вечеринка

В Рождественскую Ночь постучал в двери Дед-Мороз со Снегурочкой и пришел к нам настоящий зимний праздник „Рождественская сказка“. Гости окунулись в атмосферу веселья и радости, тепла и уюта в окружении красивых людей.

Дед Мороз со Снегурочкой приветствовали гостей, создавая праздничное настроение. Шоу-программу вечера подарили гостям AS AGENCY.

DJ ValentineBlack и DJ Bell наполнили вечеринку новогодними и рождественскими хитами, а гоу-гоу танцовщицы придали феерии вечеру. Гости играли за столом блэкджек и выигрывали ценные рождественские подарки.

Все присутствующие провели ночь, полную красоты, добра и чудес, создавая вместе незабываемый вечер в преддверии самого волшебного праздника года.

Ровно через год каждый желающий сможет насладиться следующей такой вечеринкой! А пока смотрите фото.