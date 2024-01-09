Культура
09.01.2024, 09:00

Кому не хватило веселья в Новый год? В Таллинне пройдет еще одна новогодняя вечеринка

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ФОТО: Standret | Shutterstock

Хотите ещё раз отпраздновать Новый год с искрящимися брызгами шампанского и надеть свой самый шикарный наряд? Тогда эта вечеринка для вас.

Celebré приглашает вас на уникальное событие - встречу нового года в блистательной обстановке Kai Resto, которое состоится 13 января. Эта ночь обещает стать сказочной и незабываемой, наполненной невероятными впечатлениями.

Гостей ждёт:

  • Незабываемое шоу: Невероятные выступления, которые вы запомните надолго!

  • Дед Мороз и Снегурочка создадут вам праздничное настроение.

  • Гадалка, которая раскроет вам тайны предстоящего года.

  • Ди-джей из Риги: Резидент клуба Piji Riga создаст неповторимую атмосферу своими музыкальными композициями, а виртуозный саксофонист скрасит наш вечер своей завораживающей музыкой.

  • Кулинарные наслаждения: Изысканные закуски и брызги шампанского, порадуют самых привередливых гурманов.

  • А также сюрпризы и подарки для каждого гостя.

Подробную информацию вы найдёте здесь.

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