Кому не хватило веселья в Новый год? В Таллинне пройдет еще одна новогодняя вечеринка

Celebré приглашает вас на уникальное событие - встречу нового года в блистательной обстановке Kai Resto, которое состоится 13 января. Эта ночь обещает стать сказочной и незабываемой, наполненной невероятными впечатлениями.
Гостей ждёт:
Незабываемое шоу: Невероятные выступления, которые вы запомните надолго!
Дед Мороз и Снегурочка создадут вам праздничное настроение.
Гадалка, которая раскроет вам тайны предстоящего года.
Ди-джей из Риги: Резидент клуба Piji Riga создаст неповторимую атмосферу своими музыкальными композициями, а виртуозный саксофонист скрасит наш вечер своей завораживающей музыкой.
Кулинарные наслаждения: Изысканные закуски и брызги шампанского, порадуют самых привередливых гурманов.
А также сюрпризы и подарки для каждого гостя.
Подробную информацию вы найдёте здесь.