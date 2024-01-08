Рэперу Vacio ужесточили наказание — ему вручили повестку в военкомат

Члены ОНК навестили Vacio в московском спецприемнике № 2, где рэпер отбывал первый административный арест по статье о мелком хулиганстве. 22 декабря суд назначил Васильеву 15 суток ареста. Он должен был выйти на свободу вечером 5 января. Однако 6 января стало известно, что рэпера повторно арестовали по обвинению в мелком хулиганстве. Что именно стало поводом для протокола, не сообщалось. Теперь Vacio должен провести в спецприемнике еще 10 суток.

По словам Лобарева, рэпер заявил членам ОНК, что сожалеет об участии в вечеринке и его „подставили“ незнакомые молодые люди, которые сорвали с него носок (Vacio пришел на вечеринку Ивлеевой в носке, натянутом на гениталии), но причина второго ареста ему непонятна.

Защита рэпера, как сообщается в публикации газеты, заявила, что после того как Васильев отбыл 15 суток, его отвезли в военкомат и вручили повестку на 9 января. Затем рэпера доставили в отдел полиции для профилактической беседы.

„Но там все разговоры в итоге сводились к тому, что Vacio подставили те, кто сдернул его самодельные стринги. А когда после нескольких наводящих вопросов Николай Васильев повторил, как он обругал провокаторов непристойным словом, ему это тут же вменили в вину и отвезли в суд. Что касается повестки, в день явки, получается, артист будет находиться в спецприемнике, а служба в армии вроде как ему не грозит: в родном Екатеринбурге он якобы не прошел ВВК (военно-врачебную комиссию) по здоровью“, — пишет „МК“.