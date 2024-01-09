На этой неделе начнется Год богатства культур Эстонии

Министр культуры Хейди Пурга призывает в этом году осмыслить богатство и многообразие культуры нашей страны.

„В наступившем году я призываю осмыслить сущность культурного богатства Эстонии. Живя на протяжении истории на перекрестке культур, мы сталкивались с влиянием великого множества обычаев и традиций, языков и культур – и создали из всего этого свое ценностное пространство, которое непросто описать словами. Чтобы хорошо жить вместе и дальше, важно осознать, что именно делает наш мир богаче и разнообразнее, и общими усилиями найти то, что нас сплачивает“, – сказала министр культуры Хейди Пурга.

Год богатства культур начнется с мероприятий, которые на этой неделе соберут общины и народы в каждом уезде. Кульминацией станет проведение 13 января 2024 года в Таллиннской школе музыки и балета совместного торжества, на котором министр культуры откроет новый тематический год, и команда Года физической активности передаст титул организаторам Года богатства культур.

По словам директора проводящего Год богатства культур Фонда интеграции Дмитрия Московцева, этот год даст нам возможность каждый день находить нечто общее.

„Культурное богатство – это все, что нас объединяет: от традиций и мифов до творчества и будущего. Для начала стоит обратить на него внимание в обычной жизни, например, найти общее в кухне разных народов, увидеть богатство культур в нашей музыке и изучить историю своей семьи. Приветствуются и совместные мероприятия, так, мы можем чаще встречаться, более открыто обсуждать наши радости и горести, а также больше действовать сообща“, – сказал Дмитрий Московцев.

Проводить мероприятия по открытию Года богатства культур помогают организовавший Год физической активности Центр компетенции по физической активности, объединяющий эстонские культурные общества Эстонский центр народной культуры и исторически сплачивающее национальные меньшинства Объединение народов Эстонии. Поддержку оказывают Министерство культуры, фонд „Капитал культуры“ и местные самоуправления.

Подробную информацию о Годе богатства культур и открывающих его мероприятиях можно найти на сайте www.kultuuririkkus.ee и на аккаунте www.facebook.com/kultuuririkkuseaasta.