Умер известный писатель Марк Харитонов. Его тело нашла в квартире дочь

Марк Сергеевич Харитонов — русский писатель и поэт, автор десяти повестей, семи романов, четырёх сборников рассказов, шести сборников эссе и двух сборников стихов, обладатель французской литературной премии за лучшую иностранную книгу (1997) и премии „Русский Букер“ за роман „Линии судьбы, или Сундучок Милашевича“ (1992).