Умер известный писатель Марк Харитонов. Его тело нашла в квартире дочь
По данным SHOT, тело литератора в его квартире обнаружила его 45-летняя дочь накануне рано утром. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность. Точнее скажут эксперты после вскрытия.
Марк Сергеевич Харитонов — русский писатель и поэт, автор десяти повестей, семи романов, четырёх сборников рассказов, шести сборников эссе и двух сборников стихов, обладатель французской литературной премии за лучшую иностранную книгу (1997) и премии „Русский Букер“ за роман „Линии судьбы, или Сундучок Милашевича“ (1992).
Его проза и эссе переведены на английский, французский, чешский, немецкий, голландский, португальский, китайский, японский, шведский, сербский и венгерский языки.
Как переводчик специализировался на произведениях немецких классиков: Томаса Манна, Стефана Цвейга, Франца Кафки, Германа Гессе и др.