Блогер-миллионник бросил двухмесячного сына в сугроб ради лайков... Или бросил куклу?

Далее последовало еще два видео, где в высоченные сугробы прыграет сам отец-не молодец и мать ребенка. Кадры шутливо подписаны: „Осторожно! Это снег! Не повторять! Очень опасно!“ и „Снег растаявший — он вода, господа эксперты“.

В комментариях к видео, где стоит уже более 60000 отметок „нравится“, творится невообразимое — люди в шоке. „Малыш имеет не крепкие костные структуры, неокрепший вестибулярный аппарат, мозг может повредиться от малейших динамических/ударных нагрузках. В таком возрасте с ними можно только бережно и нежно. Вы такими действиями можете ему что-то повредить. Осуждаю и отписываюсь“, — пишет одна из уже бывших подписчиц Сергей Косенко.

„Это небезопасно для жизни такого малыша, да и сколько людей могут взять такой нехороший пример. Необходимо сказать, чтобы люди такого со своими грудничками не делали“, „Категорически нельзя так делать, неужели охваты важнее здоровья и психологического благополучия малыша?!“, „Это должно быть смешно? Ну ждите заявления в опеку“, „Мне жаль этого ребенка, которого родили ради хайпа“, „На вас смотрят тысячи молодых ребят, которые подумают, что можно объявлять отношения контрактом и кидать ребенка в снег“, „Не так давно к блогеру пришли органы опеки из-за прифотошопленых к стене детей, судились долго. Так что с такими видео аккуратнее“, „Всё ради хайпа, вообще на ничего святого, тупо играют на нервах людей. Деградировали, уже реально не знают, чем завлечь аудиторию“, „После видео расплакалась: представила, что почувствовал малыш в этот момент: полет, потом темнота и резкий холод. Он только родился, а ему родители устраивают такой стресс ради лайков“, — написали в комментариях, которые цитирует The Voice.