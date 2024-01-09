Блогер-миллионник бросил двухмесячного сына в сугроб ради лайков... Или бросил куклу?
Далее последовало еще два видео, где в высоченные сугробы прыграет сам отец-не молодец и мать ребенка. Кадры шутливо подписаны: „Осторожно! Это снег! Не повторять! Очень опасно!“ и „Снег растаявший — он вода, господа эксперты“.
В комментариях к видео, где стоит уже более 60000 отметок „нравится“, творится невообразимое — люди в шоке. „Малыш имеет не крепкие костные структуры, неокрепший вестибулярный аппарат, мозг может повредиться от малейших динамических/ударных нагрузках. В таком возрасте с ними можно только бережно и нежно. Вы такими действиями можете ему что-то повредить. Осуждаю и отписываюсь“, — пишет одна из уже бывших подписчиц Сергей Косенко.
„Это небезопасно для жизни такого малыша, да и сколько людей могут взять такой нехороший пример. Необходимо сказать, чтобы люди такого со своими грудничками не делали“, „Категорически нельзя так делать, неужели охваты важнее здоровья и психологического благополучия малыша?!“, „Это должно быть смешно? Ну ждите заявления в опеку“, „Мне жаль этого ребенка, которого родили ради хайпа“, „На вас смотрят тысячи молодых ребят, которые подумают, что можно объявлять отношения контрактом и кидать ребенка в снег“, „Не так давно к блогеру пришли органы опеки из-за прифотошопленых к стене детей, судились долго. Так что с такими видео аккуратнее“, „Всё ради хайпа, вообще на ничего святого, тупо играют на нервах людей. Деградировали, уже реально не знают, чем завлечь аудиторию“, „После видео расплакалась: представила, что почувствовал малыш в этот момент: полет, потом темнота и резкий холод. Он только родился, а ему родители устраивают такой стресс ради лайков“, — написали в комментариях, которые цитирует The Voice.
После поднявшегося скандала блогер попытался оправдаться. Сергей удалил видео и заявил, что бросил в сугроб не малыша, а куклу. „Неужели кто-то поверил, что я собственного сына буду в снег бросать?!“ — заявил Косенко. Мужчина также обнародовал видео, как целует сына, чтобы убедить публику, что с малышом всё в порядке. „Повезло тебе с родителями, Лео. Никогда скучать не будешь“, — отметил блогер.
Однако скандал уже вышел далеко за пределы Сети: уголовное дело против Косенко поручил возбудить Глава Следственного комитета РФ.
Сергей Косенко — блогер из Ярославля, у которого более 7 миллионов подписчиков. Мужчина зарабатывает на проведении дорогостоящих марафонов в соцсетях, которые учат инвестировать, зарабатывать на криптовалюте и недвижимости в Дубае и „воплощать мечты в реальность“. Сам Косенко утверждает, что прошел десятки тренингов, — даёт справку Amic.
Его супруга – блогер и певица Александра Белякова (Sasha Belair). Также она бизнес-коуч и ментор. В октябре 2023 года она проводила „шоу-медитацию“ в московском „Крокус Сити Холле“, стоимость билетов доходила до 333 тыс. рублей (3,33 тыс. евро).
Семейная пара в соцсетях демонстрирует роскошный образ жизни, призывает активнее приобретать их курсы. 3 ноября 2023 года Косенко объявил, что их отношения являются „романом по контракту“, в рамках которого Саша Белэйр заплатила 3 млн долларов блогеру за продвижение в соцсетях. При этом ребенок якобы не от Сергея: „Чей ребенок, Саша попозже расскажет сама“.