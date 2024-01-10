ФОТО | Бурные вечеринки позади? Линдси Лохан впервые появилась на публике с пятимесячным сыном

Звезда „Дрянных девчонок“ была замечена вместе с сыном и мужем, когда они прибыли в аэропорт Кеннеди. Линдси в маске везла коляску с Луаем и накрыла ее пледом, а Бадер Шаммас (36) шел рядом с женой.

Напомним, вот уже больше двух лет Линдси Лохан счастлива в отношениях с финансистом Бадером Шаммасом. О помолвке пары стало известно осенью 2021-го. Арабский финансист сделал актрисе предложение, подарив роскошное кольцо с шестикаратным бриллиантом стоимостью около 250 тысяч долларов. А о свадьбе звезда „Дрянных девчонок“ рассказала в социальных сетях, опубликовав фотографию со своим возлюбленным и назвав его своим мужем.

„Я самая счастливая женщина на свете. Ты нашел меня и знал, как сильно я хотела встретить свое счастье. Я просто потрясена, какой у меня муж! Ты — моя жизнь и мое все. Каждая женщина должна чувствовать себя так каждый день“, — трогательно подписала снимок Линдси с ним.

Летом 2023-го у них родился сын, которого назвали Луай.