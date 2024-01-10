ФОТО | Бурные вечеринки позади? Линдси Лохан впервые появилась на публике с пятимесячным сыном
Летом прошлого года Линдси Лохан (37) впервые стала мамой. У нее родился сын Луай. Актриса уже демонстрировала, как изменилась ее фигура спустя полгода после родов, однако малыша она не спешит показывать. Но папарацци подвернулся удобный случай, пишет Peopletalk.
Звезда „Дрянных девчонок“ была замечена вместе с сыном и мужем, когда они прибыли в аэропорт Кеннеди. Линдси в маске везла коляску с Луаем и накрыла ее пледом, а Бадер Шаммас (36) шел рядом с женой.
Напомним, вот уже больше двух лет Линдси Лохан счастлива в отношениях с финансистом Бадером Шаммасом. О помолвке пары стало известно осенью 2021-го. Арабский финансист сделал актрисе предложение, подарив роскошное кольцо с шестикаратным бриллиантом стоимостью около 250 тысяч долларов. А о свадьбе звезда „Дрянных девчонок“ рассказала в социальных сетях, опубликовав фотографию со своим возлюбленным и назвав его своим мужем.
„Я самая счастливая женщина на свете. Ты нашел меня и знал, как сильно я хотела встретить свое счастье. Я просто потрясена, какой у меня муж! Ты — моя жизнь и мое все. Каждая женщина должна чувствовать себя так каждый день“, — трогательно подписала снимок Линдси с ним.
Летом 2023-го у них родился сын, которого назвали Луай.