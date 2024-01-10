10.01.2024, 08:00
„За решетку его!“ В сети поднялась шумиха из-за разницы в возрасте Келли Сильдару и ее бойфренда(3)
ФОТО: Delfi Meedia
Недавно в TikTok стал популярным тренд, когда пары показывают, как они выглядели в начале отношений и как выглядят сейчас. К тренду присоединилась и эстонская фристайлистска Келли Сильдару с бойфрендом, но под ее видео появилось множество комментариев, осуждающих отношения пары. Все дело в их разнице в возрасте.
Все из-за того, что в рамках тренда пары пишут, сколько лет им было в начале отношений и сколько им лет на данный момент. Так как в последнее время все негативнее начали относиться к грумингу, то есть романтическим отношениям между несовершеннолетними девочками и мужчинами старше их, то эта проблема актуальна и в TikTok.