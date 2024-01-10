„За решетку его!“ В сети поднялась шумиха из-за разницы в возрасте Келли Сильдару и ее бойфренда

Все из-за того, что в рамках тренда пары пишут, сколько лет им было в начале отношений и сколько им лет на данный момент. Так как в последнее время все негативнее начали относиться к грумингу, то есть романтическим отношениям между несовершеннолетними девочками и мужчинами старше их, то эта проблема актуальна и в TikTok.