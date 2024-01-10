„Королевские убытки“: сколько денег потеряли звезды вечеринки Ивлеевой

Знаменитости, посетившие скандальное мероприятие в московском клубе „Мутабор“ 20 декабря, несут миллионные убытки из-за отмены новогодних выступлений. Как сообщают СМИ, народный артист России Филипп Киркоров потерял как минимум 50 млн рублей (500 тысяч евро- прим. ред.). Такую сумму исполнителю должны были принести новогодние шоу с его участием.

Кроме того, отменены и два больших концерта Киркорова, за которые он заработал бы около 20 млн рублей (200 тысяч евро - прим.ред.).

„Киркоров, по слухам, несет „королевские убытки““, — отмечает KP.RU.

Организатор „голой“ вечеринки Анастасия Ивлеева потеряла порядка 25 млн рублей, пишет издание. Эти деньги ей полагались за участие в новогодних корпоративах.

Певица Лолита Милявская лишилась десятков миллионов рублей. Как заявляла сама артистка, после „голой“ вечеринки у нее отменили большое количество выступлений. KP.RU предполагает, что речь идет о концертном туре по России, который был запланирован на начало 2024 года. Кроме того, Лолиту исключили из списка артистов на частные новогодние мероприятия.

Телеведущая Ксения Собчак также столкнулась с внушительными убытками, пишет KP.RU. После „отмены“ из-за вечеринки Ивлеевой она не заработает порядка 8 млн рублей (80 000 евро - прим.ред), которые полагались ей как ведущей новогодних корпоративов. Сама Собчак сообщала, что были отменены три корпоративных мероприятия с ее участием.

Самый страшный удар по Киркорову

Как ранее стало известно, народного артиста России „вырезали“ из телевизионной версии фестиваля „Песня года“. В частности, был перемонтирован общий номер, где все участники концерта поют композицию „Песня остается с человеком“: голос Киркорова заменили на вокал Игоря Николаева, а в кадр попала лишь рука поп-короля.

Кроме того, зрители не увидели совместные выступления Киркорова с шансонье Михаилом Шуфутинским и певицей Люсей Чеботиной.