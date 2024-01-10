Арестованный в РФ певец Шарлот написал письмо с покаянием патриарху Кириллу

Шарлоту грозит до шести лет лишения свободы за кадры, которые он публиковал в соцсетях. А 9 января стало известно, что певец написал покаянное письмо патриарху Кириллу, которое отправил из СИЗО еще две недели назад.

Отмечается, что арестованный артист попросил прощения у патриарха. В письме он также объявил, что кается в содеянном и даже готов искупить вину. Эдуард подчеркнул в письме, что „активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать“, поэтому он попросил, чтобы его выпустили на свободу, об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Напомним, что эпатажного певца Шарлота оперативники отдела по борьбе с экстремизмом встретили в аэропорту Пулково, когда он прилетел из Еревана. Музыканту припомнили публичное сжигание паспорта гражданина РФ — ролики он опубликовал в Instagram и во „ВКонтакте“.

Шарлота задержали в Пулково 22 ноября, куда он прилетел из Армении. В этот же день Ленинский райсуд назначил ему 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство, свою вину он признал. В своём канале Мизулина опубликовала видео с извинениями Шарлота.