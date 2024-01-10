Арестованный в РФ певец Шарлот написал письмо с покаянием патриарху Кириллу
Певец Эдуард Шарлот находится в СИЗО. Его арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство. Позже артиста этапировали в Самару, где ему уже дали новую меру пресечения — арест до 24 января. На тот момент было возбуждено два уголовных дела, одно из которых по статье „Оскорбление чувств верующих“.
Шарлоту грозит до шести лет лишения свободы за кадры, которые он публиковал в соцсетях. А 9 января стало известно, что певец написал покаянное письмо патриарху Кириллу, которое отправил из СИЗО еще две недели назад.
Отмечается, что арестованный артист попросил прощения у патриарха. В письме он также объявил, что кается в содеянном и даже готов искупить вину. Эдуард подчеркнул в письме, что „активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать“, поэтому он попросил, чтобы его выпустили на свободу, об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Напомним, что эпатажного певца Шарлота оперативники отдела по борьбе с экстремизмом встретили в аэропорту Пулково, когда он прилетел из Еревана. Музыканту припомнили публичное сжигание паспорта гражданина РФ — ролики он опубликовал в Instagram и во „ВКонтакте“.
Шарлота задержали в Пулково 22 ноября, куда он прилетел из Армении. В этот же день Ленинский райсуд назначил ему 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство, свою вину он признал. В своём канале Мизулина опубликовала видео с извинениями Шарлота.