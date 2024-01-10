Смерть Шинейд О’Коннор: названа официальная причина гибели 56-летней певицы

Как сообщает Королевский суд Саутворка, после вскрытия было установлено, что 56-летняя исполнительница скончалась „по причине естественных причин“, пишет Мetro. Соответствующие органы прекратили расследование.

К слову, Шинейд О’Коннор была одной из известнейших вокалисток 1990-х. В общей сложности она выпустила 10 студийных альбомов, а ее кавер на песню Nothing Compares 2U принес ей мировое признание.

Отметим, что о смерти легендарной ирландской певицы Шинейд О’Коннор стало известно 26 июля 2023 года. Тогда печальное известие сообщила ее семья. Близкие музыканта были слишком истощены, поэтому попросили „приватности“.

Также известно, что Шинейд О’Коннор имела проблемы с психикой, меняла имя, пыталась покончить с собой и была наркозависимой.

Ее психическое состояние значительно ухудшилось после потери своего 17-летнего сына. Парень покончил с собой за полтора года до гибели своей мамы. После смерти сына у артистки осталось еще трое детей.