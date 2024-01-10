10.01.2024, 18:06
„А где прошла ты — там упала звезда“: в Эстонии впервые выступит знаменитый артист жанра рэп-шансон Гио Пика
ФОТО: Erakogu
Гио Пика – это музыкант, который смог привнести угрюмые олдскульные биты в мир рэп-шансона. 11 мая он выступит в концертном клубе MJCLUB в Таллинне. Его уникальный стиль и невероятное мастерство обещают сделать это мероприятие незабываемым
Гио Пика – это артист, который умеет сочетать силу и искусство в музыке, придавая каждому треку особую глубину. Его дебютный концерт в Таллине обещает стать культурным событием года.
Концерт состоится 11 мая 2024 года в MJClub (Парда, 9) в центре Таллинна.
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