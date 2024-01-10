„А где прошла ты — там упала звезда“: в Эстонии впервые выступит знаменитый артист жанра рэп-шансон Гио Пика

Гио Пика – это музыкант, который смог привнести угрюмые олдскульные биты в мир рэп-шансона. 11 мая он выступит в концертном клубе MJCLUB в Таллинне. Его уникальный стиль и невероятное мастерство обещают сделать это мероприятие незабываемым