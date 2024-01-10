„Его задняя часть тела была ледяной и окоченевшей“: кот эстонской блогерки умер в результате ужасного несчастного случая

По ловам Маллукас, инцидент произошел на Рождество, когда один из ее котов по кличке Прийт скончался - животное застряло в открытом окне.

„Отмечу, что я отлично знаю, что в доме с кошками нельзя оставлять окно для проветривания и я никогда этого не делаю, если только я сама не нахожусь в этом помещении. Однако в детской за день до этого ночевали мои родители, которые никогда не жили с кошками и открыли на ночь окно. А я перед уходом не сообразила это проверить, потому что никто никогда не трогает эти окна и я даже не подозревала, что окно открыли для проветривания“, - описала блогерка ситуацию, которая привела к страшной смерти домашнего любимца.

„Во всяком случае, оно осталось открытым и Прийт, видимо, попытался вылезти наружу и застрял. Как долго он там был, я не знаю. Соседи вытащили Прийта оттуда, но к сожалению, ситуация уже была плачевной. Его задняя часть тела была ледяной и окоченевшей, он был не в состоянии передвигаться. Соседка позвонила мне в слезах и планировала сразу же отвезти его в ветеринарную скорую помощь, но прямо перед выездом он испустил последний вдох и умер, когда соседка гладила его по голове“, - описывает трагическую смерть кота Маллукас.

Несчастный случай крайне расстроил блогерку и она предупредила других владельцев животных: „Я надеюсь, что если я напишу об этом, то вы сможете вынести урок из нашего несчастья и будете впредь внимательней, так как довольно многие, видимо, не знают, что так оставлять окна открытыми нельзя“.