10.01.2024, 15:00
Врачи нашли у Марины Хлебниковой новые заболевания
ФОТО: Youtube
Певица Марина Хлебникова пожаловалась на онемение рук и боли в суставах. Кроме того, звезду 90-х мучают расстройства сна, раздражительность и упадок сил, — сообщает телеграм-канал SHOT.
У звезды поп-эстрады диагностировали прогрессирующий ревматоидный артрит. „Кроме того Хлебниковой провели пробу Ромберга (неврологический тест для оценки координации) и выявили у неё невротическое расстройство, для которого характерны плохой сон, упадок сил и раздражительность“, — указывает источник.
Напомним, Марине Хлебниковой присвоили третью группу инвалидности из-за ревматоидного артрита, который приводит к хрупкости костей. Также у певицы диагностированы аритмия и ишемия.