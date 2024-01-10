Врачи нашли у Марины Хлебниковой новые заболевания

У звезды поп-эстрады диагностировали прогрессирующий ревматоидный артрит. „Кроме того Хлебниковой провели пробу Ромберга (неврологический тест для оценки координации) и выявили у неё невротическое расстройство, для которого характерны плохой сон, упадок сил и раздражительность“, — указывает источник.