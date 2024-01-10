Праздники не заканчиваются! На Ратушной площади наперекор темноте зашумит сияющий огнями волшебный лес

„Полный сияния рождественский сезон прошел, но, поскольку нам еще предстоит пережить январскую темноту, каждый проблеск света в городе сейчас на вес золота“, — сказала старейшина Кесклинна Моника Хауканымм.

На этот раз инсталляция включает в себя и скамейки, посреди площади останется красоваться установленная в конце ноября роскошная ель. Установка украшенных гирляндами елочек начнется в среду. Под елями будут привлекать взгляд светящиеся фигурки животных и яркие снежки.

Волшебный лес украшал Ратушную площадь и в прошлые годы и полюбился посетителям всех возрастов. В прошлом году из-за энергетического кризиса инсталляцию пришлось отменить. „В этом году снова появилась возможность подарить людям привычную красоту. На этом нельзя экономить. Эстетическое и культурное наслаждение — это очень важная часть жизни, и район должен обеспечить, чтобы оно было доступно людям“, — подчеркнула Хауканымм.

Официальное открытие волшебного леса пройдет 12 января в 17:00, выступят дети из вокальной студии DeLight и танцевальный ансамбль Sõleke. Мероприятие бесплатное.

Волшебный лес будет украшать Ратушную площадь весь январь. В конце месяца главная площадь города вновь сменит облик. С большой ели и подлеска исчезнут гирлянды и украшения, снежки и фигурки животных уберут, и сотни елей образуют лабиринт.