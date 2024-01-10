Русский театр начинает год новыми громкими проектами. Смотрите, чем он порадует заядлых театралов

Русский театр Эстонии говорит, что минувший год можно с уверенностью назвать успешным. Это и 13 премьерных спектаклей, и резонансная юбилейная акция „Вишневый сад“ в городском пространстве, а также яркий и нестандартный юбилей, который посетили более 1000 человек, что позволило существенно расширить аудиторию праздничного вечера. Это и высокие финансовые показатели, и открывшаяся сценическая площадка RING, которая стала магнитом для молодежных креативных проектов. Безусловно, все это способствовало росту популярности и посещаемости театра. Но вдобавок к этому изменился и творческий облик театра – пришел новый креативный художественный руководитель, появились и уже успели о себе ярко заявить молодые талантливые актеры.

Ближайшей же премьерой станет спектакль для подростков „Почти смешной stand-up про мою жизнь“ по книге австрийской писательницы Кристине Нёстлингер. История от первого лица рассказывает о бунтующем тинейджере, его первой влюбленности, поисках и обретении себя, то есть о взрослении. А в марте греческий постановщик Георгий Кутлис, автор спектакля „Мудрец“, уже не первый сезон идущего в театре, поставит известную черную комедию Дарио Фо „Случайная смерть анархиста“, спектакль выйдет под названием „Детективная комедия“.

Самые маленькие театралы в течение этого года будут знакомиться со сказками народов мира в рамках нового театрального проекта „С миру по сказке“. Данный проект задуман как познавательный цикл для детей в 2024 году, объявленном Министерством культуры Эстонии годом культурного многообразия. Первого нашего героя из Китая - жёлтого аиста - дети встретят уже в феврале.