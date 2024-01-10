Русский театр начинает год новыми громкими проектами. Смотрите, чем он порадует заядлых театралов(1)
Русский театр подводит итоги ушедшего года и делится планами на новый год.
Русский театр Эстонии говорит, что минувший год можно с уверенностью назвать успешным. Это и 13 премьерных спектаклей, и резонансная юбилейная акция „Вишневый сад“ в городском пространстве, а также яркий и нестандартный юбилей, который посетили более 1000 человек, что позволило существенно расширить аудиторию праздничного вечера. Это и высокие финансовые показатели, и открывшаяся сценическая площадка RING, которая стала магнитом для молодежных креативных проектов. Безусловно, все это способствовало росту популярности и посещаемости театра. Но вдобавок к этому изменился и творческий облик театра – пришел новый креативный художественный руководитель, появились и уже успели о себе ярко заявить молодые талантливые актеры.
Ближайшей же премьерой станет спектакль для подростков „Почти смешной stand-up про мою жизнь“ по книге австрийской писательницы Кристине Нёстлингер. История от первого лица рассказывает о бунтующем тинейджере, его первой влюбленности, поисках и обретении себя, то есть о взрослении. А в марте греческий постановщик Георгий Кутлис, автор спектакля „Мудрец“, уже не первый сезон идущего в театре, поставит известную черную комедию Дарио Фо „Случайная смерть анархиста“, спектакль выйдет под названием „Детективная комедия“.
Самые маленькие театралы в течение этого года будут знакомиться со сказками народов мира в рамках нового театрального проекта „С миру по сказке“. Данный проект задуман как познавательный цикл для детей в 2024 году, объявленном Министерством культуры Эстонии годом культурного многообразия. Первого нашего героя из Китая - жёлтого аиста - дети встретят уже в феврале.
Еще в текущем театральном сезоне стартуют два важных для театра проекта. Режиссер из Израиля Семен Александровский уже начал репетировать спектакль по рассказу писателя Юлия Даниэля „Искупление“. Это копродукция с недавно созданным фондом ENTRACTE International обеспечит прокат спектакля за пределами Эстонии, что открывает для Русского театра возможности позиционировать себя как часть европейской культуры. Тема спектакля злободневна и актуальна - это тема ответственности. С актерами театра Марикой Отса и Александром Жиленко в спектакле будет играть Максим Виторган.
В конце этого сезона режиссер и драматург Иван Вырыпаев с командой международного фонда Teal House приступят к работе над постановкой по новой пьесе Вырыпаева „Махамайя Эл.. Див…“ (Mahavishnu electronic devices).
Иван Вырыпаев сказал следующее о спектакле: „Наш спектакль „Махамайя Эл.. Див..“ это гораздо больше чем театр. Это использование инструментов театра для развития своей личной эволюции. Мы делаем это шоу - медитацию в разных странах и на разных языках. И нам очень радостно, что теперь у нас есть возможность создать наш спектакль в Таллинне. Мы очень надеемся, что зрителю в Эстонии будет интересно и полезно получить этот опыт. Спектакль Махамайя это именно опыт. Спектакль - медитация. Но это и шоу“.
Иван Вырыпаев и его коллеги из Teal House проведут серию мастер-классов по режиссуре, драматургии и другим театральным дисциплинам уже в мае, затем осенью, и непосредственно перед премьерой спектакля в феврале 2025 года. Подробная программа скоро появится на сайте Русского театра.
Летом театр продолжит играть спектакль-мистерию „Мавка“ в Музее под открытым небом в Рокк-аль-маре. История драматической встречи двух миров - языческого мира природы и мирского, человеческого - это масштабное и завораживающее зрелище по произведению Леси Украинки. Далее на афише появится русская классика - спектакль „Дубровский“, а затем Стоппард, где совместно с актерами Русского театра будут играть артисты из Латвии и других театров Эстонии. Зрителей также ждут новые детские постановки, интересные новаторские проекты на сцене Ринг, в новом формате пройдет и проект „Детские писатели“. В планах гастроли в Ригу, проект в Казахстане, дипломные работы молодых режиссеров и самостоятельные постановки наших артистов.