Неожиданная сумма в чеке возмутила гостя Olde Hansa. Ресторан настаивает на надменном поведении посетителей и своей версии событий

Согласно жалобе в группе „Вкусно в Эстонии отзывы на рестораны“ в Facebook одного из посетителей, он с друзьями пришел в ресторан в 22:45, выбравшись на ужин. На первом этаже было малолюдно, однако им приглянулся второй этаж, где также было достаточно свободных мест. Официант подтвердил там наличие свободных столов, и компания направилась выбирать себе место для отдыха. Их выбор пал на столик на шестерых человек. К удивлению компании официант настоял на том, чтобы они пересели.