Неожиданная сумма в чеке возмутила гостя Olde Hansa. Ресторан настаивает на надменном поведении посетителей и своей версии событий(20)
1 января 2024 года в ресторане Olde Hansa произошел инцидент, ставший поводом для обсуждения. Конфликт начался, когда группа из трех человек решила поужинать на втором этаже заведения, заняв столик для шестерых. Вечер компании закончился неожиданной строчкой в выставленном им счете.
Согласно жалобе в группе „Вкусно в Эстонии отзывы на рестораны“ в Facebook одного из посетителей, он с друзьями пришел в ресторан в 22:45, выбравшись на ужин. На первом этаже было малолюдно, однако им приглянулся второй этаж, где также было достаточно свободных мест. Официант подтвердил там наличие свободных столов, и компания направилась выбирать себе место для отдыха. Их выбор пал на столик на шестерых человек. К удивлению компании официант настоял на том, чтобы они пересели.