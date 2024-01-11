Культура
11.01.2024, 08:04

Неожиданная сумма в чеке возмутила гостя Olde Hansa. Ресторан настаивает на надменном поведении посетителей и своей версии событий

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Olde Hansa ja linnud
Olde Hansa ja linnud
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

1 января 2024 года в ресторане Olde Hansa произошел инцидент, ставший поводом для обсуждения. Конфликт начался, когда группа из трех человек решила поужинать на втором этаже заведения, заняв столик для шестерых. Вечер компании закончился неожиданной строчкой в выставленном им счете.

Согласно жалобе в группе „Вкусно в Эстонии отзывы на рестораны“ в Facebook одного из посетителей, он с друзьями пришел в ресторан в 22:45, выбравшись на ужин. На первом этаже было малолюдно, однако им приглянулся второй этаж, где также было достаточно свободных мест. Официант подтвердил там наличие свободных столов, и компания направилась выбирать себе место для отдыха. Их выбор пал на столик на шестерых человек. К удивлению компании официант настоял на том, чтобы они пересели.

Спор между посетителями и персоналом ресторана возник из-за того, что группе отказывали в возможности оставаться за 6-местным столом, мотивируя это возможным приходом больших компаний. Трое гостей настояли, что к ним должны присоединиться еще друзья. Позднее выяснилось, что группа друзей намеренно соврала, чтобы остаться за выбранным столом. После противостояния и неоднократных просьб официанта пересмотреть решение, у компании все-таки приняли заказ.

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