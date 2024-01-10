Умер создатель сериала „Адъютант его превосходительства“ Игорь Болгарин

„9 января 2024 года на 95-м году ушел из жизни советский и российский писатель, киносценарист, режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Болгарин Игорь Яковлевич“, — сообщили в Союзе кинематографистов России.

Игорь Яковлевич Болгарин родился 28 июня 1929 года в деревне Донузлав Крымской АССР. Окончив среднюю школу, переехал в Москву. В начале 50-х являлся штатным литературным сотрудником газеты „Комсомольская правда“. После окончания сценарного факультета ВГИКа начал работать на киностудии „Центрнаучфильм“.

Болгарин являлся автором более сорока фильмов и сериалов. Наиболее известные из них — „Адъютант его превосходительства“, „На графских развалинах“, „Дерсу Узала“, „Приваловские миллионы“, „Секретный фарватер“, „Обратной дороги нет“. Его последней работой в кино стал сериал „Девять жизней Нестора Махно“ с Павлом Деревянко в главной роли, вышедший в 2006 году. Две ленты он поставил как сорежиссер: „Возвращение Вероники“ и „Над нами Южный крест“ (совместно с Вадимом Ильенко).