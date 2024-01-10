В семье Мелании и Дональда Трампа произошла трагедия

Он опубликовал фото, на котором позирует вместе с тещей, пишет Focus.ua.

„Это очень печальная ночь для всей семьи Трампов! Великая и прекрасная мать Мелании, Амалия, только что отправилась в прекрасное место на небе. Она была невероятной женщиной, и ее будет не хватать!“ – написал он.

Мелания также рассказала о смерти матери.

„С глубокой печалью сообщаю о кончине моей любимой матери Амалии. Амалия Кнавс была сильной женщиной, которая всегда вела себя грациозно, тепло и достойно. Она была полностью предана своему мужу, дочерям, внуку и зятю. Мы будем безмерно скучать по ней и продолжим чтить и любить ее наследие“, – написала она в Х.

Из-за болезни Амалии Мелания пропустила большую часть празднования Рождества и Нового года в Мар-а-Лаго. Она не раскрыла причину смерти, но Дональд сказал в канун Нового года, что его свекровь была „очень больна“, и это „тяжело“ отразилось на семье.

Будущая мать экс-первой леди США родилась в 1945 году в Юдендорфе-Штрасенгеле, Австрия, а затем переехал в Словению, когда она еще находилась под коммунистическим правлением.

Скромное детство Амалия провела, собирая лук на семейной ферме, а затем начала работать на текстильной фабрике, где и познакомилась с мужем Виктором.

В 1968 году у них родилась первая дочь Инес, которая сейчас живет на Манхэттене, а два года спустя появилась Мелания. Обе сестры переехали в Милан, чтобы начать карьеру модели. В 1996 году младшая из сестер приехала в США. Она получила грин-карту в 2001 году, а в 2006-м обрела американское гражданство.