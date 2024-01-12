ФОТО | Отмечает победу заранее: во время отдыха на Бали Алика Милова уже отрепетировала свою благодарственную речь

Хотя 21-летняя певица сейчас находится далеко от дома, ее друзья Лотте Кралл и актер Франц Малмстен провели для нее на Бали небольшую церемонию, чтобы отметить то, как Алика лидирует среди номинантов эстонских музыкальных наград.

Певица поделилась в Instagram фото и видео сюрприза, который ей устроили друзья.

„Меня сейчас одолевает так много эмоций и я хочу сказать спасибо вам всем, кто слушает мою музыку! Я с детства знала, что призвание моей мечты - быть певицей и музыкантом, и я так рада, что теперь достигла этого“, - поблагодарила Алика своих близких и фанатов.

„Дорогие франц и Лотте сделали мне здесь небольшую церемонию награждения. И по моему лицу уж точно видно, насколько я рада“, - добавила девушка и пригласила всех на церемонию вручения наград 1 февраля в Unibet Arena в Таллинне.

Алика получила номинации в пяти категориях: лучший альбом года, лучший дебютный альбом, лучшая исполнительница года, лучшая песня года и лучшая поп-звезда.