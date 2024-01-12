ФОТО | Отмечает победу заранее: во время отдыха на Бали Алика Милова уже отрепетировала свою благодарственную речь(4)
Во время отдыха на Бали Алика Милова получила приятный сюрприз, когда выяснилось, что она номинирована на целых пять музыкальных наград.
Хотя 21-летняя певица сейчас находится далеко от дома, ее друзья Лотте Кралл и актер Франц Малмстен провели для нее на Бали небольшую церемонию, чтобы отметить то, как Алика лидирует среди номинантов эстонских музыкальных наград.
Певица поделилась в Instagram фото и видео сюрприза, который ей устроили друзья.
„Меня сейчас одолевает так много эмоций и я хочу сказать спасибо вам всем, кто слушает мою музыку! Я с детства знала, что призвание моей мечты - быть певицей и музыкантом, и я так рада, что теперь достигла этого“, - поблагодарила Алика своих близких и фанатов.
„Дорогие франц и Лотте сделали мне здесь небольшую церемонию награждения. И по моему лицу уж точно видно, насколько я рада“, - добавила девушка и пригласила всех на церемонию вручения наград 1 февраля в Unibet Arena в Таллинне.
Алика получила номинации в пяти категориях: лучший альбом года, лучший дебютный альбом, лучшая исполнительница года, лучшая песня года и лучшая поп-звезда.