10.01.2024, 13:30
ВИДЕО | Еще один печальный взгляд на Россию — песня Васи Обломова
ФОТО: Youtube
Уехавшие из России знаменитости в последнее время всё мрачнее высказываются о будущем своей страны — теми средствами, которые им доступны. Новый взгляд на происходящее представил Вася Обломов, который ранее старался быть оптимистом. Но не в этот раз.
„Кто бы раньше думал, что Вася такие песни будет петь“, „Пой, Вася, и не дай нам заснуть“, „Шикарный текст, очень живые образы, зацепило“, „Настоящая музыка - не попса голимая“, „В точку! Всё так и есть“, „Майор сдохнет, как сдыхали до него. Но стадо останется стадом, это скрепа их“, — прокомментировали слушатели.