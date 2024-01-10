ВИДЕО | Еще один печальный взгляд на Россию — песня Васи Обломова

„Кто бы раньше думал, что Вася такие песни будет петь“, „Пой, Вася, и не дай нам заснуть“, „Шикарный текст, очень живые образы, зацепило“, „Настоящая музыка - не попса голимая“, „В точку! Всё так и есть“, „Майор сдохнет, как сдыхали до него. Но стадо останется стадом, это скрепа их“, — прокомментировали слушатели.