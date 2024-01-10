Хоровод вокруг елки и танцы до утра! „Танцевальный рай“ приглашает на новогоднюю вечеринку

В это волшебное время, когда в воздухе витает аромат ели и звучат колокольчики, „Танцевальный рай“ приглашает на новогоднюю вечеринку, полную веселья и очарования. Шанс еще раз встретить новый год в сам канун Старого нового года – и еще раз подарить себе шанс на радость и счастье в наступившем 2024 году - ведь вы помните – „как встретишь так и проведешь“!

Вас ожидает фейерверк эмоций и захватывающее новогоднее шоу, главной гостью которого станет Юлия Куусметс со своим чарующим исполнением вживую ярких новогодних хитов, а также танцевальное шоу обворожительных фей.

Вечеринка пройдет на двух этажах, где для вас играют два разных музыкальных стиля. На хаус-площадке играет специальный гость - музыкальный продюсер и диджей - DARNO из всемирно известного дуэта Beard2Beard. На второй сцене для вас популярные танцевальные и новогодние хиты от наших резидентов: DJ BELL и DJ PETERSON.

На протяжении всей ночи вас будут радовать восхитительные ангелы go-go, добавляя феерии вечеру. Хоровод вокруг праздничной ели, спецэфекты, декорации и лавина январского снега!

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