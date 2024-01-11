„Мужчин мне хватает“: Волочкова рассказала, с кем улетела на Мальдивы и сколько это стоило

В этом году балерина решила остановиться в отеле IFURU, оценив его как прекрасное место для уединения. Она выбрала Sunset Beach Villa, одну из самых роскошных вилл комплекса, со стоимостью примерно 1200 евро за ночь, как сообщает портал boda.

Вилла площадью 113 квадратных метров оборудована личным бассейном с видом на море, кондиционером, ванной, современным телевизором, террасой, мини-баром и множеством других удобств. Волочкова потратила около 12 тысяч евро за десять дней пребывания в этом отеле.

Знаменитость призналась, что в этом году отправилась на Мальдивы в гордом одиночестве. Анастасия заявила, что ей надоел нездоровый интерес публики к ее компании на отдыхе. По словам Волочковой, ей и в Москве хватает людей. „И мужчин мне хватает. Так что на Мальдивах у меня своего рода ретрит — возможность перезагрузиться и просто побыть одной“, — поделилась звезда.

Танцовщица призвала общественность „не трогать“ ее, поскольку она имеет право отдыхать, как хочет. „Я просто это заслужила“, — отметила балерина. Также Волочкова попросила подписчиков своего микроблога не завидовать ее шикарной жизни.