Композитор Раймонд Паулс впервые заговорил о романе с Аллой Пугачевой: „Уже давно забылось“

Однако ни автор песен, ни исполнительница никак не реагировали на подобные слухи. Паулс всегда на подобные вопросы СМИ заявлял, что между ним и Аллой Борисовной только дружеские отношения, и, по его мнению, важно уберегать свою семью от сокрушительных романов. В 2023 году жена композитора Лана Паула скончалась, и теперь впервые Раймонд Волдемарович в беседе с aif высказался о романе с певицей.

Судя по словам композитора, он не отрицает, что любовные отношения все же были, но в подробности 40-летней давности он вдаваться не захотел. Кроме того, как заметил Паулс, никто не сможет доказать, что у него с Пугачевой „что-то было“.

„Даже если бы было, то все уже давно забылось. К тому же все равно никаких фактов, подтверждающих это, нет“, – Раймонд Паулс, композитор

Ранее, напомним, Паулс также говорил, что их отношения с певицей были далеко не безоблачными, и сотрудничество с ней давалось ему непросто. Так, например, иногда они не разговаривали подолгу, потому что „поведение у нее бывало всякое“, признавался композитор.