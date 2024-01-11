11.01.2024, 16:08
Ради благой цели: Цукерберг решил разводить коров на Гавайях(1)
ФОТО: | Scanpix
Марк Цукерберг решил разводить коров на Гавайях. Бизнесмен планирует кормить их самыми дорогими в мире орехами и поить пивом. И то, и другое будет собственного производства. Все ради одной цели — получить „лучшую говядину в мире“.
Предприниматель сообщил своим подписчикам в соцсети, что будет разводить коров абердин-ангусской породы и породы вагю, которые дают мраморное мясо.
„Из всех моих проектов этот — самый вкусный“, — написал Цукерберг под фото.
По словам Марка, каждая корова ест по 5–10 тысяч фунтов корма в год, поэтому нужно выращивать много деревьев макадамии. Их уже помогает высаживать дочь миллиардера.