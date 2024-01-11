Умер музыкант легендарной группы Scorpions

На момент смерти ему был всего 61 год. Причина неизвестна. Это трагическое событие подтвердила его дочь Тоби.

По ее словам, Джеймс скончался утром 9 января в Луисвилле, штат Кентукки, США.

Отметим, мир музыки потерял выдающегося музыканта. Коттак начинал свою карьеру в составе группы Kingdom Come, однако уже в 1996 году присоединился к Scorpions. Вместе с другими участниками бэнда он выпустил шесть музыкальных альбомов.

Известно, что в 2016 году ему пришлось покинуть коллектив. Коттак страдал от алкоголизма и последствий из-за него.