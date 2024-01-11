„Кровавый ад“: звезду турецких сериалов захейтили за праздник в стиле русского мультика(3)
Турецко-немецкая актриса, звезда сериала „Великолепный век“ Мерьем Узерли отпраздновала день рождения дочери в стиле российского мультика „Маша и медведь“, пишет УНИАН.
Пока российские войска уничтожают украинские города и устраивают геноцид, Мерьем решила покуражиться в образе Маши. Так же она нарядила и свою дочь, которой исполнилось всего три годика.
Кроме того, на фоне видны воздушные шарики с Машей и медведем, который постоянно страдал от маленькой проказницы.
Пользователи сети захейтили Узерли за такой поступок. В комментариях они написали:
„Вы вообще понимаете, что создатели этого мультфильма сегодня поддерживают убийства детей?“
„Фу, Россия - это убийца! Эти фотографии самое большое разочарование“
„Когда русская пропаганда засрала мозги“
„Кровавый ад. Выглядит абсолютно отвратительно после того, что Россия делает с Украиной, похищает детей и убивает мирных жителей“