Шоубиз
11.01.2024, 18:06

„Кровавый ад“: звезду турецких сериалов захейтили за праздник в стиле русского мультика

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Мерьем Узерли с дочкой
Мерьем Узерли с дочкой
ФОТО: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецко-немецкая актриса, звезда сериала „Великолепный век“ Мерьем Узерли отпраздновала день рождения дочери в стиле российского мультика „Маша и медведь“, пишет УНИАН.

Пока российские войска уничтожают украинские города и устраивают геноцид, Мерьем решила покуражиться в образе Маши. Так же она нарядила и свою дочь, которой исполнилось всего три годика.

Кроме того, на фоне видны воздушные шарики с Машей и медведем, который постоянно страдал от маленькой проказницы.

Пользователи сети захейтили Узерли за такой поступок. В комментариях они написали:

  • „Вы вообще понимаете, что создатели этого мультфильма сегодня поддерживают убийства детей?“

  • „Фу, Россия - это убийца! Эти фотографии самое большое разочарование“

  • „Когда русская пропаганда засрала мозги“

  • „Кровавый ад. Выглядит абсолютно отвратительно после того, что Россия делает с Украиной, похищает детей и убивает мирных жителей“

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