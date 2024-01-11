Организаторы Праздника песни и танца раскрыли подробности новой концепции: что ждет страну?

Организаторов праздника песни вдохновили разнообразные произведения на диалектах эстонского языка, а праздник танца пригласит танцоров из разных уголков Эстонии на большой семейный слет. Образно говоря, в этот раз участники привезут с собой в Таллинн каждый свой праздник танца. На празднике народной музыки будут представлены три новых вида музыкальных инструментов.

Графические элементы логотипа большого праздника состоят из деталей распространенных лесных и полевых растений, а общий символ представляет собой комбинацию различных элементов. Обобщающий модернистский подход к лого направлен на объединение жителей Эстонии из различных общин, возрастных и социальных групп.

По словам художественного руководителя XXVIII Праздника песни Хели Юргенсон, репертуар составлен таким образом, что в нем представлены все региональные диалекты. „В репертуаре каждой группы можно найти произведения, которые связаны с темами диалектов, изменений и времени, а также обязательно произведение на каком-то диалекте. Песни рассказывают о силе и могуществе пения“, рассказала она.

По словам главного постановщика XXI Праздника танца Хелены-Марианы Рейманн, в этот раз самым большим новшеством будет подход к распределению видов групп. „Эстонию разделена на различные регионы, и в этот раз подготовка к празднику танца будет проходить по регионам. Поэтому танцевальные коллективы помимо традиционно общеэстонских будут также и региональными. Каждый регион будет выполнять свою особую роль и характер на нашем семейном слете“, пояснила Рейманн. Она добавила, что танцевальные коллективы из других стран – со всего мира - также в этот раз будут представлять свою группу нетрадиционно, регистрация для них еще продолжается до конца января.