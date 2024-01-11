Организаторы Праздника песни и танца раскрыли подробности новой концепции: что ждет страну?(1)
Целевое учреждение Эстонского праздника песни и танца впервые представило идею, основные ценности и творческие находки общего праздника песни и танца „Iseoma“, а также впервые обнародовало визуальную концепцию большого праздника. Также руководители коллективов теперь могут заказать песенники и руководства по танцам, а также зарегистрироваться на приветственные дни, которые пройдут по всей Эстонии в конце января.
Организаторов праздника песни вдохновили разнообразные произведения на диалектах эстонского языка, а праздник танца пригласит танцоров из разных уголков Эстонии на большой семейный слет. Образно говоря, в этот раз участники привезут с собой в Таллинн каждый свой праздник танца. На празднике народной музыки будут представлены три новых вида музыкальных инструментов.
Графические элементы логотипа большого праздника состоят из деталей распространенных лесных и полевых растений, а общий символ представляет собой комбинацию различных элементов. Обобщающий модернистский подход к лого направлен на объединение жителей Эстонии из различных общин, возрастных и социальных групп.
По словам художественного руководителя XXVIII Праздника песни Хели Юргенсон, репертуар составлен таким образом, что в нем представлены все региональные диалекты. „В репертуаре каждой группы можно найти произведения, которые связаны с темами диалектов, изменений и времени, а также обязательно произведение на каком-то диалекте. Песни рассказывают о силе и могуществе пения“, рассказала она.
По словам главного постановщика XXI Праздника танца Хелены-Марианы Рейманн, в этот раз самым большим новшеством будет подход к распределению видов групп. „Эстонию разделена на различные регионы, и в этот раз подготовка к празднику танца будет проходить по регионам. Поэтому танцевальные коллективы помимо традиционно общеэстонских будут также и региональными. Каждый регион будет выполнять свою особую роль и характер на нашем семейном слете“, пояснила Рейманн. Она добавила, что танцевальные коллективы из других стран – со всего мира - также в этот раз будут представлять свою группу нетрадиционно, регистрация для них еще продолжается до конца января.
Главный руководитель праздника народной музыки Хелин Пихлап сказала, что на празднике народной музыке будет много нового и интересного. „На празднике будут представлены восемь видов музыкальных инструментов, в их числе впервые в своей группе будут также представлены мандолины, гармошки и хийуские каннели. Впервые в начале и в конце программы будут также общине номера, которые объединят участников праздника и дадут также публике возможность присоединиться“, добавила она.
Главный художник XXVIII Праздника песни и XXI Праздника танца Марко Кекишев создал визуальную концепцию „Iseoma. „Все мы разные, но вместе мы составляем одно целое – как участники праздника песни и танца, так и гости праздника. Точно также, индивидуально и в то же время объединенно, возникла и визуальная концепция в форме „цветка, объединяющего различия““, объяснил он. В разных форматах к лого добавляются также фоны в различных геометрических формах, что придает празднику особое эмоциональное многообразие и в то же время, благодаря определенной цветовой гамме, дает возможность функционально отметить специфические потребности праздника песни, праздника танца и праздника народной музыки. Общая цветовая палитра по-летнему позитивная.
Начинается заказ учебных материалов
До 10 февраля руководители коллективов могут через регистр праздника песни и танца заказать учебные материалы праздника песни и танца 2025 года. Часть учебных материалов в этот раз будет доступна также в дигитальном формате. Процесс заказа проходит в регистре праздника песни и танца.
Регистрация коллективов из других стран продлится до конца января
Коллективы, которые действуют вдали от Эстонии, могут зарегистрироваться на участие в XXVIII Празднике песни и XXI Празднике танца до 31 января. Потом они также смогут заказать себе необходимые учебные материалы. Дополнительная информация как о заказе учебных материалов, так и о регистрации иностранных коллективов, есть на сайте по адресу laulupidu.ee.
Начинаются ознакомительные Приветственные дни
С 26 января по 4 февраля по всей Эстонии пройдут Приветственные дни „Iseoma“, на которых расскажут о следующем празднике песни и танца. На приветственные дни приглашаются прежде всего руководители коллективов, а также все заинтересованные, кто хочет послушать новости и идеи праздника песни, праздника танца и праздника народной музыки, а также узнать, какой путь предстоит проделать до XXVIII Праздника песни и XXI Праздника танца.
Пт, 26 января Раквере, в 17:30, Ракевереская Государственная гимназия
Вск, 28 января Хаапсалу, в 10:30, Хаапсалуский центр культуры
Вск, 28 января Пярну, в 16:00, Дом молодежи
Пн, 29 января Насва, в 16:00, Народный дом Насва (на Сааремаа)
Пт, 2 февраля Выру, в 17:00, центр Võru Kannel, большой зал
Сб, 3 февраля Тарту, в 11:00, музыкальная школа имени Х.Эллер, зал Тубина
Сб, 3 февраля Вильянди, в 17:00, Вильяндиская гимназия
Вск, 4 февраля Таллинн, в 12:00, Эстонская академия музыки и театра, большой зал