Слухи подтвердились! Эстонский рэпер nublu прошел в финал отбора на „Евровидение“ в Финляндии
10 января вечером стало известно, какие песни поборются в финале Uuden Musiikin Kilpailu, то есть финского отбора на „Евровидение“. Есть причина порадоваться и для Эстонии - эстонский рэпер nublu вместе с финским рэпером Микаэлем Габриэлем сразятся за возможность представить Финляндию на „Евровидении“.
В среду вечером были объявлены семь исполнителей, которые поборются за право представить Финляндию на „Евровидении“ в этом году. Последними был объявлен дуэт эстонского и финского рэперов под названием „Vox Populi“.
В финале финского отбора будут участвовать:
1. Cyan Kicks - „Dancing With Demons“
2. Sexmane - „Mania“
3. Sara Siipola - „Paskana“
4. Jesse Markin - „Glow“
5. Windows95man - „No Rules!“
6. Sini Sabotage - „Kuori Mua“
7. Mikael Gabriel x nublu - „Vox Populi“
Песни будут представлены общественности в течение семи дней в период 11-19 января, то есть песню Микаэля Габриэля и nublu можно будет впервые услышать 19 января. Финал Uuden Musiikin Kilpailu пройдет 10 февраля в Тампере.