Шоубиз
11.01.2024, 10:00

Слухи подтвердились! Эстонский рэпер nublu прошел в финал отбора на „Евровидение“ в Финляндии

 
nublu
nublu
ФОТО: Delfi Meedia

10 января вечером стало известно, какие песни поборются в финале Uuden Musiikin Kilpailu, то есть финского отбора на „Евровидение“. Есть причина порадоваться и для Эстонии - эстонский рэпер nublu вместе с финским рэпером Микаэлем Габриэлем сразятся за возможность представить Финляндию на „Евровидении“.

В среду вечером были объявлены семь исполнителей, которые поборются за право представить Финляндию на „Евровидении“ в этом году. Последними был объявлен дуэт эстонского и финского рэперов под названием „Vox Populi“.

В финале финского отбора будут участвовать:

1. Cyan Kicks - „Dancing With Demons“

2. Sexmane - „Mania“

3. Sara Siipola - „Paskana“

4. Jesse Markin - „Glow“

5. Windows95man - „No Rules!“

6. Sini Sabotage - „Kuori Mua“

7. Mikael Gabriel x nublu - „Vox Populi“

Песни будут представлены общественности в течение семи дней в период 11-19 января, то есть песню Микаэля Габриэля и nublu можно будет впервые услышать 19 января. Финал Uuden Musiikin Kilpailu пройдет 10 февраля в Тампере.

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