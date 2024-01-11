Эстонскую звезду YouTube взяли под стражу. Он признал себя виновным в наркопреступлении

Колька задержали в первой половине декабря после сделки купли-продажи, в ходе которой он обменял около 35 граммов наркотического вещества на 350 евро. Блогера задержали в рамках масштабного расследования наркобизнеса в Таллинне, где среди подозреваемых есть еще несколько молодых людей и музыкальный продюсер Андеро Мериласт.