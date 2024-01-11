Шоубиз
11.01.2024, 12:00

Эстонскую звезду YouTube взяли под стражу. Он признал себя виновным в наркопреступлении

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наркотики на сотни тысяч евро и пачки наличных
Слева Карлос Кольк сегодня, справа он же шесть лет назад
Слева Карлос Кольк сегодня, справа он же шесть лет назад
ФОТО: Delfi Meedia

Некогда популярный на YouTube эстонский блогер Карлос Кольк (22) собирал сотни тысяч просмотров своих видео, а теперь взят под стражу. Во всем виноваты наркотики.

Колька задержали в первой половине декабря после сделки купли-продажи, в ходе которой он обменял около 35 граммов наркотического вещества на 350 евро. Блогера задержали в рамках масштабного расследования наркобизнеса в Таллинне, где среди подозреваемых есть еще несколько молодых людей и музыкальный продюсер Андеро Мериласт.

После задержания блогера прошел обыск в его квартире и в автомобиле. У него дома нашли пакет весом в 291 грамм, содержащий зеленую массу, которая дала положительный результат теста на коноплю. Также там нашли 10 таблеток MDMA.

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