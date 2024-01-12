„Ловко скрывала“: певица Монеточка показала тайно рожденного сына

„Вчера вечером у нас родился мальчишка ростом 50 см“, — рассказала звезда. Она добавила, что роды прошли быстро и легко. Монеточка отметила, что не хотела публично рассекречивать свою вторую беременность, хотя о ней догадывались многие. Артистка заявила, что любит своих малышей и мужа, а также поблагодарила всех за поздравления.