„Ловко скрывала“: певица Монеточка показала тайно рожденного сына
Артистка ошарашила поклонников новостью. 25-летняя Елизавета Гырдымова, известная как певица Монеточка стала матерью во второй раз. У них с мужем, продюсером и музыкантом Виктором Емелиным, появился на свет сын. Исполнительница поделилась радостной новостью в личном микроблоге, опубликовав трогательный кадр с дочкой Ниной и новорожденным мальчиком, пишет Womanhit.
„Вчера вечером у нас родился мальчишка ростом 50 см“, — рассказала звезда. Она добавила, что роды прошли быстро и легко. Монеточка отметила, что не хотела публично рассекречивать свою вторую беременность, хотя о ней догадывались многие. Артистка заявила, что любит своих малышей и мужа, а также поблагодарила всех за поздравления.
„Как ловко она это скрывала… Особенно на концертах“, „Что я пропустила?“, „Самая сладенькая семья“, „Как круто! Будьте здоровы“, — комментируют новость фолловеры.
Напомним, дочь Монеточки появилась на свет в августе 2022 года. Певица вышла замуж в 2020 году.