Шоубиз
12.01.2024, 12:04

„Ловко скрывала“: певица Монеточка показала тайно рожденного сына

 
Монеточка | Cathouse 14.12.22
Монеточка | Cathouse 14.12.22
ФОТО: Svetlana Novoseltseva | Delfi Meedia

Артистка ошарашила поклонников новостью. 25-летняя Елизавета Гырдымова, известная как певица Монеточка стала матерью во второй раз. У них с мужем, продюсером и музыкантом Виктором Емелиным, появился на свет сын. Исполнительница поделилась радостной новостью в личном микроблоге, опубликовав трогательный кадр с дочкой Ниной и новорожденным мальчиком, пишет Womanhit.

„Вчера вечером у нас родился мальчишка ростом 50 см“, — рассказала звезда. Она добавила, что роды прошли быстро и легко. Монеточка отметила, что не хотела публично рассекречивать свою вторую беременность, хотя о ней догадывались многие. Артистка заявила, что любит своих малышей и мужа, а также поблагодарила всех за поздравления.

„Как ловко она это скрывала… Особенно на концертах“, „Что я пропустила?“, „Самая сладенькая семья“, „Как круто! Будьте здоровы“, — комментируют новость фолловеры.

Напомним, дочь Монеточки появилась на свет в августе 2022 года. Певица вышла замуж в 2020 году.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии