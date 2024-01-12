Нападал на женщин: раскрыта страшная правда о Мэттью Перри(2)
Ужасные подробности о фактах из жизни, характере и отношениях звезды сериала „Друзья“ Мэттью Перри стали всплывать после его внезапной кончины в октябре 2023 года. Ранее выяснилось, что 54-летний актер лгал, заявляя, что завязал с наркотиками. Теперь же стало известно, что он нападал на женщин, ведя себя с ними агрессивно и жестоко.
Так, артист поднимал руку на свою бывшую невесту Молли Гурвиц, когда та обвинила его в измене в 2021 году. Во время ссоры Перри „кинул журнальный столик“ в девушку и накричал на нее, пишет Daily Mail. Также сообщается, что в марте 2022 года Мэттью швырнул свою спутницу жизни Морган Мозес об стену и „бросил ее на кровать“ во время очередной вспышки гнева. После этого женщина перестала общаться с актером.
Источники, близкие к Перри, рассказали, что у знаменитости был большой страх быть брошенным. Кроме того, во время срывов он не мог контролировать свои эмоции. „Человек, которого знали его близкие, и человек, которого видел весь мир, были двумя совершенно разными людьми“, — заявил инсайдер.