Нападал на женщин: раскрыта страшная правда о Мэттью Перри

Так, артист поднимал руку на свою бывшую невесту Молли Гурвиц, когда та обвинила его в измене в 2021 году. Во время ссоры Перри „кинул журнальный столик“ в девушку и накричал на нее, пишет Daily Mail. Также сообщается, что в марте 2022 года Мэттью швырнул свою спутницу жизни Морган Мозес об стену и „бросил ее на кровать“ во время очередной вспышки гнева. После этого женщина перестала общаться с актером.