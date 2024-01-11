Умер народный артист СССР актёр Юрий Соломин

По данным тг-каналов, актёр умер дома на Спиридоньевском переулке. В последнее время Юрий Мефодьевич часто болел и регулярно обращался в больницу.

„Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта“, — сказал собеседник агентства ТАСС.

Внучка Соломина рассказала , что он умер во сне. И добавила, что рядом с актером была его дочь. Дата и место прощания с артистом пока не назывались.

6 ноября Mash писал, что Соломина экстренно госпитализировали с инсультом в Москве. По данным телеграм-канала, артисту стало плохо во время прогулки — он потерял сознание и упал. Врачей вызвали очевидцы. Когда приехала скорая, актер уже пришел в себя, однако, в связи с сосстоянием пожилого артиста врачи решили отвезти его больницу.

Госпитализацию Соломина агентству РБК позже подтвердила директор Малого театра Тамара Михайлова.