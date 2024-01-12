Что случилось? Известный блогер Робин Валтинг попал в больницу и перенес экстренную операцию

В соцсетях Валтинг намекнул на то, что попал в травмпункт. „Немного надеюсь, что ты попадешь в травмпункт (надеюсь, с как можно более легким ущербом здоровью), на месте получишь необходимый тебе отрезвляющий опыт и начнешь заботиться о своем здоровье“, - призвал он своих подписчиков уделять больше внимания состоянию своего здоровья.

Пост Валтинг вызвал озабоченность среди фанатов - что же случилось с молодым человеком? В интервью TV3 Валтинг раскрыл, что же с ним произошло.

Оказалось, он попал в травмпункт в среду с острой болью в животе. На месте выяснилось, что ему нужно немедленно отправиться на операцию. В четверг он восстанавливался после тяжелой операции - хирургическое вмешательство понадобилось ему из-за аппендицита.

Позже он поиронизировал в над тем, как его поход в травмпункт освещали СМИ. „Спасибо, что волнуетесь. Я еще не разу не был при смерти, как можно прочитать в СМИ“, - пошутил он в соцсетях, а также поблагодарил врачей, медсестер и весь персонал больницы.