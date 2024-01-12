ФОТО | Впервые вышел в свет после объявления о разводе: Тоомас Хендрик Ильвес пришел в Рийгикогу послушать речь Зеленского

В четверг президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в Рийгикогу, где на ряду с парламентариями, президентом ЭР Аларом Карисом и другими заинтересованными лицами присутствовал также Тоомас Хендрик Ильвес (70), объявивший о своем разводе в конце декабря. Бывший президент ЭР, похоже, пребывал в хорошем расположении духа, несмотря на недавнее объявление о разводе с Иевой Ильвес (46).