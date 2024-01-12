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12.01.2024, 09:00

ФОТО | Впервые вышел в свет после объявления о разводе: Тоомас Хендрик Ильвес пришел в Рийгикогу послушать речь Зеленского

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Toomas Hendrik Ilves
Toomas Hendrik Ilves
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

В четверг президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в Рийгикогу, где на ряду с парламентариями, президентом ЭР Аларом Карисом и другими заинтересованными лицами присутствовал также Тоомас Хендрик Ильвес (70), объявивший о своем разводе в конце декабря. Бывший президент ЭР, похоже, пребывал в хорошем расположении духа, несмотря на недавнее объявление о разводе с Иевой Ильвес (46).

Тоомас Хендрик Ильвес сидел в зале Рийгикогу рядом с канцлером юстиции Юлле Мадизе и, казалось, пребывал в хорошем расположении духа в ожидании выступления Владимира Зеленского. Фотограф Delfi запечатлел Ильвеса с веселым взмахом руки и деловым выражением лица.

В Рийгикогу с нетерпением ждали выступления президента Украины Владимира Зеленского. По словам журналиста Delfi, присутствовавшего на месте, настроение в зале было приподнятым, а на лицах пришедших были улыбки.

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