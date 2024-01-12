Раскрыт размер гонорара Валерия Меладзе за выступление

Меладзе зарабатывает 50 тысяч евро за один концерт в обычное время и 100 тысяч евро в новогодний период корпоративов. При этом спрос на Меладзе в Дубае намного выше, чем в Москве.

„В России его заказывать стали похуже. Сейчас вообще, когда выбирают артистов на корпоратив, заказчики очень тщательно выбирают. Волнуются, что могут позвать того, кого не стоит. А то сфотографируются с условным Меладзе и могут возникнуть проблемы“, — поделился собеседник издания.

Лавров добавил, что сейчас заработок Меладзе стабилен, так как его „любят и россияне, и украинцы, и казахи“.