Финские музыканты потребовали отстранить Израиль от участия в „Евровидении-2024“

В случае, если EBU разрешит Израилю принять участие, авторы петиции требуют от Yle бойкотировать конкурс и не отправлять финского представителя на „Евровидение“.

„Нашим ценностям не соответствует то, что стране, которая совершает военные преступления и продолжает военную оккупацию, предоставляется публичная сцена для полирования своего имиджа во имя музыки“, — говорится в петиции.

Ее авторы отмечают, что Yle была одной из первых, кто потребовал отстранить Россию от участия в „Евровидении“ 2022 года из-за войны в Украине, и пишут, что ожидают от телерадиокомпании „такой же активной защиты ценностей и сейчас“.

В конце декабря глава креативного контента и медиа Yle говорил, отвечая на вопросы о критике Израиля, что это „не та ситуация“, как в Украине. „К сожалению, этот конфликт между Израилем и палестинцами очень длительный. Как бы ужасно это ни было, это не ситуация межгосударственной агрессивной войны как между Россией и Украиной“, — сказал он.

Глава отдела коммуникаций Yle Йере Нурминен сказал изданию Hufvudstadsbladet, что компания следит за ситуацией и ведет переговоры с EBU. Yle также планирует встретиться с авторами петиции.

Публицист Виктор Шендерович более резко отреагировал на обращение финских музыкантов: „...понял, что моя толерантность прихрамывает. Уж больно вдруг захотелось поближе познакомить финскую музыкальную общественность (особенно из числа подписантов этого письма, и особенно женщин) - с культурным активом Палестинской автономии, особенно из числа участников акции 7 октября, после которой, собственно, и началась ответная операция в Газе. Я считаю, надо воспользоваться случаем и дать финским музыкантам встретиться с палестинским товарищами, пообщаться в неформальной обстановке... можно с детьми... Узнать друг друга поближе, обменяться представлениям о толерантности, пройти какие-нибудь совместные практики в области уважения к правам человека... Мне кажется, это могло бы пойти на пользу уцелевшим после такой встречи - не столько финской музыкальной культуре (сколько уж там её останется), сколько для встряски коллективного головного мозга“.