Шоубиз
12.01.2024, 15:00

Лолите Милявской грозит крупный штраф

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Лолита
Лолита
ФОТО: Youtube

После „голой“ вечеринки Насти Ивлеевой многие артисты серьезно пострадали, — напоминает WomanHit. Так, Лолиту Милявскую „вырезали“ из эфиров федеральных каналов, а также отменили ряд концертов. Теперь же певице грозит крупный штраф. Повод — наличие израильского паспорта.

Наличие документа исполнительница хита „Одиночество“ никогда не скрывала. Его обладательницей звезда стала в возрасте 15 лет после смерти отца, который был выдворен в Израиль. Однако по закону, знаменитость должна была уведомить органы МВД о втором гражданстве.

Если Милявская этого не делала, то ей грозит штраф в 2 тыс. евро. С инициативой проверки выступил глава ФПБК Виталий Бородин, имеющий репутацию главного „стукача“ России“. Он уже направил соответствующее заявление в Генпрокуратуру.

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