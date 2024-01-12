Лолите Милявской грозит крупный штраф(10)
После „голой“ вечеринки Насти Ивлеевой многие артисты серьезно пострадали, — напоминает WomanHit. Так, Лолиту Милявскую „вырезали“ из эфиров федеральных каналов, а также отменили ряд концертов. Теперь же певице грозит крупный штраф. Повод — наличие израильского паспорта.
Наличие документа исполнительница хита „Одиночество“ никогда не скрывала. Его обладательницей звезда стала в возрасте 15 лет после смерти отца, который был выдворен в Израиль. Однако по закону, знаменитость должна была уведомить органы МВД о втором гражданстве.
Если Милявская этого не делала, то ей грозит штраф в 2 тыс. евро. С инициативой проверки выступил глава ФПБК Виталий Бородин, имеющий репутацию главного „стукача“ России“. Он уже направил соответствующее заявление в Генпрокуратуру.