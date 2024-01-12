Лолите Милявской грозит крупный штраф

Наличие документа исполнительница хита „Одиночество“ никогда не скрывала. Его обладательницей звезда стала в возрасте 15 лет после смерти отца, который был выдворен в Израиль. Однако по закону, знаменитость должна была уведомить органы МВД о втором гражданстве.