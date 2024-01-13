Дженнифер Лоуренс выгнала Роберта Де Ниро со своей свадьбы

Празднование важного события прошло в старинном особняке Belcourt Castle в Ньюпорте. На свадьбе собралось 150 гостей, в том числе и звезд. Дженнифер вспомнила, что Роберт Де Ниро вел себя очень замкнуто. Пожилой актер не стал участвовать в конкурсах, заводить новых знакомых и произносить тосты за молодоженов. Вместо этого он в одиночестве бродил по территории, пишет издание E! News.