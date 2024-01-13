Дженнифер Лоуренс выгнала Роберта Де Ниро со своей свадьбы(1)
Звезда Голливуда Дженнифер Лоуренс вышла замуж за своего возлюбленного Кука Марони еще в 2019 году. У пары подрастает полуторагодовалый сын Сай. Но только теперь артистка поделилась неприятными для себя воспоминаниями о торжестве. Их цитирует WomanHit.
Празднование важного события прошло в старинном особняке Belcourt Castle в Ньюпорте. На свадьбе собралось 150 гостей, в том числе и звезд. Дженнифер вспомнила, что Роберт Де Ниро вел себя очень замкнуто. Пожилой актер не стал участвовать в конкурсах, заводить новых знакомых и произносить тосты за молодоженов. Вместо этого он в одиночестве бродил по территории, пишет издание E! News.
Артистка прошептала коллеге: „Иди домой“. Роберт Де Ниро был рад такому повороту и отправился отдыхать. „Это заставило меня почувствовать себя лучше“, — призналась Лоуренс, поскольку видела, что актеру очень скучно.