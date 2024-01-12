12.01.2024, 17:00
Paramount работает над приквелом трилогии Джей Джей Абрамса по „Стартреку“
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„Звёздный путь“ Джей Джей Абрамса обзаведется приквелом. Deadline сообщает, что Paramount наняла режиссера „Андора“ Тоби Хэйнса для постановки пока еще безымянного фильма.
Сюжет грядущей ленты, сценарий которой напишет Сет Грэм-Смит („Мрачные тени“, „Лео филь: Бэтмен“), держится в секрете, однако, по слухам, его действие будет разворачиваться за десятилетия до фильма 2009 года с Крисом Пайном и Закари Куинто. Продюсированием картины займется компания Абрамса Bad Robot.
Инсайдеры также подчеркивают, что паралелльно ведётся работа над заключительным, четвертым фильмом серии — но и он покрыт мраком неизвестности.