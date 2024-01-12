Paramount работает над приквелом трилогии Джей Джей Абрамса по „Стартреку“

Сюжет грядущей ленты, сценарий которой напишет Сет Грэм-Смит („Мрачные тени“, „Лео филь: Бэтмен“), держится в секрете, однако, по слухам, его действие будет разворачиваться за десятилетия до фильма 2009 года с Крисом Пайном и Закари Куинто. Продюсированием картины займется компания Абрамса Bad Robot.