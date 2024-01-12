„Ералаш“ требует миллионы с вдовы и дочери Грачевского

ООО „Продюсерский центр „Ералаш““ подал два иска с требованиями взыскать с Белоцерковской и Алеевой-Грачевской 11 миллионов рублей (110 тыс. евро). Судебное заседание назначено на 6 и 7 февраля 2024 года.

Как отметили в пресс-службе, в 2011 году Грачевский заключил договор займа с продюсерским центром „Ералаш“ на сумму 10 млн рублей сроком на 10 лет с уплатой процентов из расчета процентной ставки 8,5% годовых. При жизни он не успел погасить сумму долга в полном объеме. При этом сам евро с 2011 года подорожал в России в 2,5 раза.