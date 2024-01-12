„Ищу мужчин не старше 28“: 45-летняя Анна Семенович кокетничает после „омоложения“

Среди прочих специалистов певица посетила косметолога и сделала несколько процедур, направленных на омоложение. Результат Анну поразил.

„Это же просто 20 лет!“ — восхитилась собой Семенович, позируя в халате и без макияжа.

Она добавила, что теперь будет искать мужчину по новым критериям: „Женихи 40+ лет, мне больше не звоните. Теперь я рассматриваю только 25 лет, максимум — 28. Девочки, не знаю, как вы, а я по молодым пошла“.

Не ясно, шутит Анна или действительно ищет себе нового возлюбленного. Ранее Семенович рассказывала, что рядом с ней есть любимый мужчина: „Он человек не публичный, и не хочет светиться. И я уважаю его выбор. К тому же у меня нет цели доказать всем, что я не одинока. Я, конечно, могла бы уговорить его ходить со мной на светские мероприятия, выставлять совместные фото. Но зачем?“

Артистка призналась, что мечтает о ребенке: „Это неправильно – с грязными ногами ломиться в жизнь к женщине и диктовать ей, во сколько она должна выйти замуж, во сколько родить. Может, она только в 45 встретит свою настоящую любовь и захочет стать матерью. Так что же, она до этого должна за нелюбимого замуж выйти и троих ему нарожать, лишь бы социум ее не осуждал? Я, например, только сейчас созрела для ребенка. И очень надеюсь, что в ближайшее время стану мамой“.