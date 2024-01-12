Не пропустите! На экраны выходит фильм о корифее кинетического искусства Эстонии

Карьера Каарела Курисмаа началась в 1960-е годы. Он известен и как живописец, и как витражист, и как режиссер и художник-постановщик мультфильмов, вошедших в золотой фонд эстонской анимации. Основным направлением творческих поисков Курисмаа начиная с 70-х стало кинетическое искусство: художник создает динамичные скульптуры, объекты, взаимодействующие с наблюдателем не только в пространстве, но и во времени, в том числе – на уровне движения и звука.

Несколько кинетических объектов Каарела Курисмаа находятся в собраниях музеев Эстонии и США. В 1980 году он создал кинетический объект для таллиннского главпочтамта, вызвавший споры, но и давший советским чиновникам от культуры повод говорить, что в СССР также приветствуют новое, далекое от классического искусство. Одним из объектов Курисмаа, доступных в общественных местах, остается памятник таллиннскому трамваю, недавно отреставрированный при участии автора.

В „Границах безвременья Каарела Курисмаа“ режиссер Алёна Суржикова дает слово самому художнику и его супруге и коллеге Мари Курисмаа – они рассказывают о своей жизни и искусстве, в частности, о том, как создавались наиболее известные кинетические работы мастера. В фильме принимают участие друг Каарела Курисмаа художник Тийт Пяэзуке, галеристы Ольга Темникова и Эстер Шиппер, кураторы выставок Лив Куниберти и Катрин Майер, искусствоведы Рагне Соосалу, Андрес Кург, Сирье Хельме, историк искусства Тамара Луук, художник Кива.

Премьера фильма „Границы безвременья Каарела Курисмаа“ состоится 19 января. Фильм снят благодаря поддержке фонда Капитал Культуры, Эстонского Института кино и эстонской радиовещательной корпорации.

Режиссер – Алёна Суржикова, продюсер – Сергей Трофимов.

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