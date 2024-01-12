ФОТО | Стало известно, кто возглавит Русский театр Эстонии

„Насколько было тяжело сделать выбор? Это всегда трудно. Члена правления государственного учреждения выбирает его совет. Совет взвешивал сильные и слабые стороны разных кандидатов, приняв свое решение. Несомненно, это было тяжело“, - рассказал Каунисааре.

Как ранее писал Rus.ERR выборы нового члена правления Русского театра завершились тем, что председатель совета театра Яак Аллик решил покинуть надзорный орган. Он считал, что победителем конкурса должен был стать кандидат, не работающий в театре.

Анне-Ли Пяйв (50) сейчас работает в театре помощницей нынешнего директора Светланы Янчек и руководителем по развитию.

Пяйв окончила Тартуский университет. Хотя она беспартийная, но баллотировалась на выборах в местные самоуправления в 2021 году по списку Центристской партии. Также является председателем совета MKJ Haldusgrupp AS, членом правления и совладельцем Fiesta Events OÜ и членом совета Oriost Invest OÜ.